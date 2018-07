Naar Galderse Meren? Check sociale media

BREDA - Extra maatregelen bij de Galderse Meren? Niet nodig, zegt de gemeente. Via sociale media worden mensen opgeroepen de fiets te pakken, of thuis te blijven.

De afgelopen weekenden was het raak bij de recreatieplas. Door de drukte ontstond er een grote parkeerchaos: aan weerszijden van de toegangswegen stonden auto's geparkeerd, wegen werden afgesloten. De discussie met bezoekers liep hoog op, net als de temperatuur. Vorig weekend werden er zelfs beveiligers bedreigd.

Maandag was er overleg tussen gemeente en Scorpions, het bedrijf dat beveiligers inzet. ,,Daaruit is geconcludeerd dat het afgelopen weekend een stuk beter is verlopen dan de week ervoor, als gevolg van de extra inzet van de BOA’s en de Scorpions", laat een gemeentewoordvoerder weten.

'Agressiviteit landelijk probleem'

Zes BOA's en dertien beveiligers werden op pad gestuurd. Die inzet blijft van kracht, maar daar blijft het ook bij. ,,De maatregelen bleken voldoende", stelt de zegsman van de gemeente. ,,Helaas is agressiviteit tegen overheidsambtenaren een landelijk probleem. Daar valt weinig tegen te doen, anders dan de verkeersregelaars, beveiligers en boa’s goed te trainen op de-escalatie van licht ontvlambare situaties. Bij agressiviteit doen wij altijd aangifte."

Volledig scherm Tot ver in de omtrek parkeren bezoekers van de Galderse Meren hun auto. © Gerlach Hochstenbach

Doorpakken

Wilbert van den Broek, directeur van Scorpions, spreekt van een piek. ,,Dit jaar hebben we de straten al drie keer moeten afsluiten. Normaal heb je dat aantal over een heel jaar. Komt gewoon door het mega goede weer." Als je dan de wegen afsluit: ,,Mensen raken geïrriteerd. Net een heel end met de auto gereden, mag je er niet op. Dan zeggen ze wel: ik pak jou. Of: klerelijers." Aangifte heeft hij niet gedaan. ,,Het is geen levensbedreigend iets."

,,We moeten gewoon nu even doorpakken." Een van de oplossingen: informeer mensen. ,,Wij zien al uur of twee van tevoren: wow, dit wordt een gekkenhuis. Social media moeten gewoon meer gebruikt worden om te communiceren hoe druk het is. Hopelijk krijgen bezoekers dan ook de discipline: voor ik ga, kijk ik eventjes of het vol is."

Thuis blijven

De gemeentewoordvoerder: ,,Dat vinden wij een goed idee. We zullen dan ook bij grote drukte de mensen via social media oproepen om op de fiets te komen, of om zelfs helemaal niet meer te komen. Dat is afhankelijk van de situatie. Landelijk gebeurt dit bijvoorbeeld ook als op mooie dagen toegangswegen richting het strand vollopen."