Naar Dream Village, Palm Parkies of Breda in Concert, het kan deze zomer: ‘Een fantastisch gevoel’

Op vakantie naar het zuiden, we durven het weer aan

12 juni HAZELDONK - Frankrijk opende deze week zijn grenzen voor buitenlandse toeristen. Dat laten tal van Nederlanders zich geen twee keer zeggen. We nemen een kijkje bij tankstation Hazeldonk, de pleisterplaats vlak voor de grens met België waar veel Nederlandse vakantiegangers nog even een laatste stop maken. In het hoogseizoen, als de scholen dicht zijn en we er massaal op uit trekken, is het er een komen en gaan van mensen met volgepakte kofferbakken, aanhangwagens en caravans. Deze vrijdagochtend is het betrekkelijk rustig.