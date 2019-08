Na zeven jaar moet ‘Dizzy’ weg. Waarom eigenlijk?

Pasta prikken met Egan Bernal, achter de schermen bij de Acht van Chaam

31 juli CHAAM - Met links prikt hij in zijn pasta, zijn andere hand schuift voortdurend over zijn telefoon. Hij belt, appt. In alle rust, nu het nog kan. Tourwinnaar Egan Bernal pikt zijn privémomentje tijdens het gezamenlijke rennersdiner in het oude raadhuis. Want buiten wacht de menigte, de duizenden mensen die voor hem naar de Acht van Chaam zijn gekomen.