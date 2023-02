Na zes jaar gaat plan voor 671 mini-appartementen de kliko in: ‘Echt uitzonderlijk’

Tweede klasse D De complimen­ten zijn voor Rijen, maar de punten voor TSC: ‘Als je hem er zelf niet inschiet, verdien je het ook niet’

Met een zwaarbevochten 1-0 overwinning op Rijen blijft TSC in de achtervolging op de koppositie. De bezoekers kregen de beste kansen, maar verzuimden er een te maken. Aan de andere kant beschikken ze in Oosterhout sinds dit seizoen over de doelpunten van Bart Dirven. Zijn schot van afstand bleek uiteindelijk genoeg voor drie punten. ,,Als ik zo'n bal krijg, twijfel ik niet meer. Dan schiet ik hem binnen.”

5 februari