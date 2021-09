Na vijf dagen al rijbewijs kwijt na controle op A16 bij Breda

Nieuwbouw Hof van Cantrijn: eindelijk gaat schop in binnenter­rein met oude loodsen houthandel

10 september BREDA – Bouwconcern VolkerWessels begint in het najaar de verkoop van 26 twee-onder-een-kappers in het plan ‘Wonen in het hof van Cantrijn’. Het gaat om een binnenterrein tussen de Terheijdenseweg en de Minckelersstraat in de wijk Linie-Doornbos. Ergens in 2022 begint de bouw, dan gaat eindelijk de schop in het braakliggende terrein, een verscholen parkeerplek.