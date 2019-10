Na Via Breda is CrossMark zo verkeerd nog niet

‘Ach ze hebben het Engelse woordenboek weer gevonden’, ‘Ambtenaar die dit bedacht heeft meteen ontslaan’, en ‘Hier zal een reclamebureau wel veel geld voor gekregen hebben’, zijn enkele van de (negatieve) reacties op sociale media. Maar is de naam - die Via Breda vervangt - wel zo verkeerd?

Wethouder Paul de Beer van de Stedelijke Ontwikkeling:

“Van mensen die er bij waren zaterdag kreeg ik ook veel positieve reacties. Maar die kregen de context mee. Als je alleen de naam hoort, snap ik dat je er vraagtekens bij zet. Mensen denken bijvoorbeeld dat dit de nieuwe naam voor de wijken daar is. Dat is niet zo. We blijven ook gewoon Havenkwartier gebruiken. CrossMark gaat over de ontwikkeling van een groter gebied, dat letterlijk over de Mark heen gaat. Wij merkten dat Via Breda vaak niet begrepen wordt of alleen met het station geassocieerd wordt. De naam is Engels omdat we ook internationale bedrijven en instanties willen interesseren. Door Mark er in te verweven blijft het een Bredaas tintje houden.”

Cees Faes, directeur van reclamebureau The Communication Company en een van de bedenkers van de naam.

“Dit is opgekomen tijdens sessies met Paul de Beer en burgemeester Paul Depla over de ontwikkeling van nieuwe gebieden in de stad en hoe die aansluiten bij de kernwaarden 'groen, gastvrij en grenzeloos’. Vooral dit gebied is letterlijk en figuurlijk grenzeloos, want het kan het meest internationale stuk van de stad worden, waar je veel nieuwe dingen kunt doen. Met CrossMark verleg je grenzen en steek je de rivier over. In de grafische wereld is een crossmark een kruis en dat sluit weer aan bij de kruizen van Breda.”

Frank Zijlmans, voorzitter van Belcrum Beach, onderdeel van CrossMark:

“Met de naam heb ik niet zo veel. Ik vind het veel belangrijker wat die ontwikkeling van het gebied inhoudt. Ik vraag me wel af waarom het in Engels moet. Maar Belcrum Beach is inderdaad ook Engels, dat klopt. Misschien moeten we daar dan maar Belcrum Strand van maken, haha”.

Walter van de Calseyde, schrijver van het boek Breda Spoort

“Ik ben altijd een warm voorstander van Via Breda geweest. Het was een passende naam, maar uiteindelijk is het te veel een naam van een project geworden. Dus kan ik me voorstellen dat iets nieuws is verzonnen. CrossMark is een PR-hulpmiddel, verzonnen om Breda juist buiten de stad in de schijnwerpers te zetten. Om investeerders van buiten aan te trekken. In die context moet je het zien: Breda kijkt over de grens. En wat dat Engels betreft… We hebben toch ook de Blind Wall Galeries?’’

René Maas, ontwikkelaar van veel projecten in Breda, waaronder het Euretco-terrein in CrossMark.

,,Via Breda vond ik altijd wat moeilijk te plaatsen. CrossMark snap ik wel. Het is een beetje internationaal, hè? Ik denk dat mensen er ook wel aan wennen. Wij geven projecten ook altijd een werknaam en sommige blijven echt hangen: de Gasthuispoort of ’t Sas. Wat je je kunt afvragen is waarom het een Engelse naam is. Wat doet dat me je identiteit? Daar staat tegenover dat CrossMark goed klinkt. Het bekt lekker.’’

Barbara Putters, directeur Breda Promotions

“CrossMark is een fantastische naam. Eigentijds en klaar voor de toekomst. Je weet meteen dat het over de Mark gaat. En iedereen wil iets met dat water. Via Breda, dat snapte ik niet helemaal. Bovendien moet je niet via, dus langs, Breda, maar náár Breda. Dus voor het hele gebied is CrossMark veel beter. Er gaat verbinding van uit en er zit dat Andreaskruis in. Jammer dan ik het niet zelf heb bedacht.”