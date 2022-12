Na twee jaar keren de Winterfeesten terug in Teteringen: ‘We zitten vol energie’

COLUMN Nederlaf: emir piste in jurk van het lachen

Iraanse vrouwen wagen hun leven door de sjaals van hun hoofd te werpen, maar minister Conny Helder bedekte met een sjaal haar piepkleine protestspeldje. Het beschamende optreden van Helder op de voetbaltribune in Qatar is geen incident. Ons land heeft last van toenemende Nederlafheid.

