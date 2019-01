Na tien jaar is stripblad Eppo eigenaar van eigen naam

OOSTERHOUT/ BREDA - Tien jaar na de herstart van Eppo is het stripblad eigenaar geworden van de eigen naam. Dat meldt Oosterhouter Rob van Bavel van uitgeverij L. die Eppo uitbrengt. De naam Eppo was tot nog toe van uitgeverij Sanoma. ,,We zijn hartstikke blij dat we nu zelf beschikking hebben over de merknaam”, aldus Van Bavel.

Nadat stripblad Eppo eind jaren tachtig verdween, besloot Van Bavel twee decennia later het stof van het tijdschrift af te blazen en het opnieuw uit te geven. Een beslissing die eenvoudiger klinkt, dan was. ,,De merknaam Eppo was namelijk eigendom van Sanoma. Die konden we niet zomaar gebruiken.

De Oosterhouter stapte eind 2008 naar de grote Finse uitgever om daar hun stevige juridische delegatie te vragen of hij de naam mocht gebruiken. De reactie was positief. ,,We kregen de licentie. We mochten de naam Eppo gebruiken, maar werden geen eigenaar.”

Stabiele oplage

Die eerste hernieuwde Eppo verscheen 19 januari 2009. ,,Deze week precies tien jaar geleden dus”, zegt Van Bavel. ,,En in die tien jaar heeft Eppo een vast lezerspubliek gekregen.” Goed voor een stabiele oplage van 10.000 exemplaren per keer.

Van Bavel ziet de toekomst zonnig in. Maar die merknaam die bij een ander in eigendom was: ,,Dat knaagde wel een beetje”, zegt hij. Van Bavel, die ook organisator is van het jaarlijkse stripfestival in Breda, legt uit: ,,Wij willen verder met Eppo. Maar, als een ander eigenaar is van jouw naam, levert dat altijd onzekerheid op. Wat nu als het bedrijf er van af wil? Wat betekent dat? Bovendien: om de naam Eppo te gebruiken voor bijvoorbeeld een T-shirt, moeten we steeds weer toestemming vragen.” Een afhankelijkheid die niet prettig is.

Feestnummer

Toen Sanoma onlangs uitgeverij L. polste of er belangstelling was om de naam over te nemen, aarzelde Van Bavel dan ook niet lang. ,,We besloten het te doen.” Al kostte het ‘behoorlijk wat’. Hoeveel? ,,Nee, we noemen geen bedrag, dat is de afspraak.