Na tachtig jaar oorlog was de glans wel van Breda af

Laatste knuffels voor Mária bij afscheid van Sint Joseph­school in Breda

10:16 Het bureau van Mária Peeters is bezaaid met cadeaus, het prikbord hangt vol gelukwensen. De directrice neemt na 35 jaar afscheid. De directrice van de Sint Josephschool in Breda neemt na 35 jaar afscheid; ze gaat met pensioen. In totaal zat ze 46 jaar in het onderwijs.