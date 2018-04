Na strengere controles en extra boetes daalt het aantal afvaldumpingen in Breda

BREDA - Het aantal hotspots waar in Breda huishoudelijk afval gedumpt wordt, is terug op bijna hetzelfde niveau als voordat het nieuwe afvalinzamelingssysteem werd ingevoerd. Ondertussen heeft het systeem al een milieuwinst van 5,8 miljoen kilo restafval opgeleverd.

Dat schrijft wethouder Paul de Beer in een brief aan de gemeenteraad. Breda is in mei 2016 begonnen met de operatie VANG (Van Afval Naar Grondstof). De meeste huishoudens hebben nieuwe kliko’s gekregen voor gft, papier en plastic, terwijl ze hun restafval naar speciale containers in de buurt moeten brengen.

De operatie is nu ver afgerond. De gemeente heeft 161.000 nieuwe containers uitgereikt en er zijn 463 nieuwe containers voor restafval geplaatst op 369 locaties. Er waren daarnaast al 179 bestaande containers voor restafval.

Problemen

Na plaatsing van de restafvalcontainers ontstonden op veel plaatsen problemen, onder meer door technische storingen. Mensen lieten afval achter naast de containers omdat ze niet open gingen. Bovendien werd grofvuil bij de containers gedumpt (al gebeurde dat voorheen ook al).

Na een piekperiode met kerst met veel klachten over afvaldumpingen, is het aantal probleemgevallen gedaald. ‘De overlast komt nu bij ongeveer tien procent van de locaties voor. Bij negentig procent gaat het goed’, schrijft De Beer.

Boetes

Om de problemen te verhelpen is ingezet op vier zaken: oplossen van technische storingen, opruimen van bijgeplaatst afval, extra handhaving door boa’s en inzet van afvalcoaches.

Het systeem is technisch nu zo ingericht dat Afvalservices direct een melding krijgt als er een storing is. Er hoeft niet meer gewacht te worden op meldingen van bewoners. Verder gaat er minimaal twee keer per week een zogeheten klussenwagen bij probleemlocaties langs om extra afval op te halen. Dan gaan ook afvalcoaches mee en vaak ook boa’s. Die boa’s hebben sinds de zomer van vorig jaar 96 boetes uitgedeeld en 880 waarschuwingen gegeven. De Beer geeft aan door te gaan met een gerichte aanpak bij de resterende probleemlocaties.

Milieuwinst