Na ongeval in Breda waarbij Co (80) om het leven kwam: bewoners en weduwe in actie tegen 'racebaan’

Motorrij­der rijdt met 130 kilometer per uur door rood in Breda

0:16 BREDA - Een motorrijder heeft zondagavond zijn rijbewijs in moeten leveren nadat hij het wel heel erg bont had gemaakt in Breda. Hij reed met 130 kilometer per uur over de Backer en Ruebweg en negeerde met die snelheid ook een rood verkeerslicht.