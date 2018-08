Na onderzoek in Breda: geen hogere opkomst als er meer stembureaus zijn

VIDEO Man in brandende zendmast Breda veilig: hulpdien­sten zijn bij hem, brand zo goed als uit

13:27 BREDA - Het weghalen van een zeventig meter hoge zendmast bij het oude postkantoor aan de Oude Vest in Breda is vrijdag misgegaan. Door een nog onbekende oorzaak is er brand ontstaan in de mast. Een man die boven op de mast stond is na een reddingsactie van de brandweer in veiligheid gebracht.