Na maanden thuiszitten voeren KMA-studenten weer samen opdrachten uit: ‘Dat doet iets met je’

BREDA - Eindelijk weer samen les krijgen. De marechaussees in opleiding hebben het gemist om samen opdrachten uit te voeren. Vanaf deze week kan het in de coronaproof lestent bij de KMA.

Zo'n veertig marechaussees in opleiding kregen vrijdagochtend instructie in de lestent op de Parade bij de KMA. ,,Dat is even geleden, want sinds maart krijgen de studenten online les thuis", zegt KMA-commandant Gerbe Verhaaf.

Quote Coronare­gels zijn lastig bij schietoefe­nin­gen, omdat een instruc­teur snel moet kunnen corrigeren Gerbe Verhaaf, Commandant KMA Breda

Thuis gewicht heffen is niet hetzelfde

,,Ik ben blij dat we weer samen les krijgen. De sportlessen vielen ook uit. Dat vind ik jammer", zegt Maartje Smits (20) uit Lemmer. ,,Je kunt thuis hardlopen en gewichten heffen, maar het is niet hetzelfde.” Jelle Berends (20) uit Deurne vindt samenwerken belangrijk. ,,Tijdens de opleiding doe je dingen graag samen. Dat doet iets met je. Ik heb dat erg gemist. Deze tent biedt weer mogelijkheden.”

Grote instroom van nieuwe studenten

Volgens Verhaaf kwam er deze zomer behoefte aan een grote lesruimte. ,,Alle studenten volgen online les. We merkten dat een klas vertraging begon op te lopen. Daarnaast kregen we deze zomer een grote instroom van nieuwe studenten. Gewoonlijk zijn dat er 350 tot 400 en nu kwamen er 450 binnen. Toen hebben we besloten om een grote tent neer te zetten waar je 1,5 meter afstand kunt houden tussen de tafeltjes.”

Ook bij buitenoefeningen moet rekening worden gehouden met de coronaregels. ,,Bij schietoefeningen is dat lastig, omdat een instructeur snel moet kunnen corrigeren. Dat moet je heel goed regelen", aldus Verhaaf.

BREDA - Cadetten van de Koninklijke Marechaussee krijgen instructie in de coronaproof lestent op het paradeterrein van de KMA.

Op zoek naar drugsdumpingen

‘s Ochtends wordt het bevel en de uitleg gegeven voor een observatie-opdracht. De studenten gaan ‘s middags op militair oefenterrein De Dellen in Zuid-Limburg op zoek naar drugsdumpingen en naar crossers die in verboden gebied rijden. ,,Het is een opdracht die een marechaussee in werkelijkheid ook uitvoert", zegt kapitein Schreuder van de Brigade Limburg Zuid, maar eerst moet het hele peloton zich 25 keer opdrukken, omdat er twee jarigen in de tent zijn. ,,Dat is traditie.”