Na jarenlange vete willen broers in Rijsbergen toch om de tafel

Opvallend: huizenprij­zen dalen veel harder in Breda dan in Oosterhout

BREDA/OOSTERHOUT - De gemiddelde huizenprijs is in Breda het afgelopen jaar flink gedaald. Een tussenwoning daalde 7,5 procent in prijs. In Oosterhout was de daling slechts 2,8 procent.

16 januari