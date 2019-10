Na jaren wachten komen ze er dan toch... De woningen bij de Drie Hoefijzers in Breda

Oneffenhe­den voegen: extra laag asfalt in tunnelbak

16:44 BREDA - Het werk in de tunnelbak op de zuidelijke rondweg in Breda, afgelopen zomer, is niet helemaal naar wens uitgevoerd. Er zitten oneffenheden in de voegovergangen wat ongewenst geluid veroorzaakt, meldt de gemeente. Omwonenden hebben daar hinder van. Er wordt nu in opdracht van de gemeente een extra laag geluidreducerend asfalt gelegd.