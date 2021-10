Na jaren akkoord over legalisering Bosweelde: ‘Langdurig juridisch conflict voorkomen’

Aan de slag

,,Nu kunnen we aan de slag met de voorbereidingen van een bestemmingsplan, zodat de bebouwing op Bosweel wordt gelegaliseerd’’, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Al in 2005 liet het college weten dat permanente bewoning op de voormalige camping niet is toegestaan. In 2009 is besloten om niet te handhaven, maar het gesprek over legalisering sleepte maar voort. Aan die slepende kwestie lijkt nu een einde te komen.