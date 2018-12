Na jaar van ellende werkt invalidenlift bij NAC eindelijk weer

De lift bij vak F8 werd een hoofdpijndossier voor NAC. Al sinds de plaatsing in de zomer van 2014 is er gedoe. Meermaals moest een monteur ter plekke komen om de vastgelopen lift weer aan de gang te krijgen. Tevergeefs. Vele halfslachtige reparaties later kwam NAC tot de conclusie dat het installatiebedrijf helemaal niet in staat was de lift te maken. Een extern adviesbureau oordeelde later zelfs dat die lift helemaal niet geschikt is om zware rolstoelen en scootmobielen te tillen.