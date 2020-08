Na het zuur van maart, staat de Grote Kerk dit weekend alsnog vol kunst van de Brabant Art Fair

BREDA - Het was zuur voor de Brabant Art Fair. Drie dagen voor de kunstbeurs op 14 en 15 maart zou plaatsvinden in de Grote Kerk in Breda, kwam er een verbod op evenementen. Dit weekend is de herkansing.

In het kantoor van de Kunst Collega's in Raamsdonksveer kijkt Ashton Broeders nog even terug op die dag in maart. ,,Dat was niet leuk", zegt ze. De stands stonden klaar om naar Breda te gaan, de kosten waren gemaakt, de kunst was ingepakt. En toen kwam de persconferentie van 12 maart. Evenementen werden verboden. ,,Dat was even slikken voor ons.”

Tijdssloten

Nu, ruim vijf maanden later, gaat de beurs in de Grote Kerk alsnog door. En net als bij de vorige drie edities zijn er opnieuw ruim zeventig kunstenaars die in hun stands hun kunst laten zien. Al zijn er een paar wisselingen geweest. ,,Niet iedere deelnemer van maart durft het aan om in deze coronatijd op een beurs te staan. Hun plekken hebben we kunnen invullen met kunstenaars van onze wachtlijst.”

Om de kans op eventuele besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen, zijn behoorlijk wat maatregelen getroffen. Zo zijn er zes tijdssloten ingevoerd waarvoor bezoekers zich konden aanmelden. Die zijn inmiddels uitverkocht. ,,Maar hou onze site in de gaten, er zijn soms afzeggingen.”

Heen en weer lopen

Die 200 bezoekers per tijdsslot, 1200 in totaal verspreid over de twee beursdagen, mogen maar in één richting door de kerk lopen. En ja: ,,Mensen die overwegen een kunstwerk te kopen, zijn nog wel eens geneigd even verder te wandelen, na te denken, om dan weer terug te lopen om nog eens te kijken .” Dat kan niet: ,,Maar we bieden wel de mogelijkheid om een tweede rondje door de kerk te maken.”

Hoe het allemaal gaat dit weekend? ,,We weten het niet precies, Het is voor ons ook nieuw. Spannend.” Maar vooral: ,,Erg leuk. We zijn blij dat de beurs alsnog plaatsvindt.” En kunstenaars, liefhebbers en kopers elkaar in Breda kunnen ontmoeten.