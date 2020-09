Na het zuur, nu toch wat zoet voor Podium Bloos (en Tiuri)

Dat geld komt van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het is bedoeld voor talentontwikkeling, erfgoedmanifestaties en kunstfestivals die stimuleren dat zoveel mogelijk mensen mee (kunnen) doen aan cultuur.

Tiuri en Possibilize

In de categorie 'Talentontwikkeling’ hebben in totaal 31 cultuurinstellingen in heel het land te horen gekregen dat ze vier jaar lang rijkssteun krijgen. Daaronder drie initiatieven uit Breda. Naast Podium Bloos, krijgt Tiuri, het theatergezelschap voor mensen met een beperking, een bijdrage van 200.000 euro. Ook aan Possibilize in Breda is voor vier jaar 200.000 euro toegekend. Dat platform realiseert projecten waarbij beperkingen niet als handicap maar als inspiratie worden gezien voor (culturele) mogelijkheden.

Zowel voor Podium Bloos als voor Tiuri is de toekenning extra goed nieuws, omdat in juni bleek dat beide instellingen buiten zowel een provinciale als een gemeentelijke subsidie vielen. Allebei de cultuurinitiatieven kregen weliswaar te horen dat ze heel goed bezig zijn en het absoluut verdienen om financieel te worden ondersteund door provincie en gemeente, maar toen het aankwam op het toekennen van geld, bleek de subsidiepot leeg. Het geld was al aan andere cultuurinstellingen gegeven.

39Graden

Directeur Ben de Vugt van Podium Bloos is dan ook hartstikke blij met deze rijkssteun. Al is het bedrag wel geoormerkt en is het alleen bedoeld voor 39Graden. Dat platform wordt vooral gekend vanwege het jaarlijkse festival voor jeugdtheater dat voor en door jongeren wordt gehouden. Het is minder bekend dat 39Graden ook een platform is waarbij vanuit Podium Bloos jongeren heel het jaar met coaching, masterclasses en dergelijke worden geholpen hun artistieke en zakelijke talenten te ontplooien.

Toch, al is het geld specifiek voor dat jongerenplatform, is de toekenning goed nieuws voor heel het theater. Omdat 39Graden in de organisatie is geïntegreerdvan Podium Bloos: ,,Vergroot de steun onze overlevingskansen", aldus De Vugt.