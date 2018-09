Na het Corso nog steeds dahlia's plukken

ZUNDERT - Het dahliaveld van buurtschap Markt staat nog altijd in volle bloei, zoals alle velden in Zundert. De verse, kleurrijke dahlia's worden door de diverse buurtschappen nog tot oktober geplukt en in kisten gedaan.

Voor de verkoop. Het Zundertse Corso eindigt immers niet met het Corso zelf: juist nu is het voor de buurtschappen tijd om geld te verdienen. Om de bloemen te verkopen. Want het Zundertse Corso is niet alleen het grootste bloemencorso van Nederland. Op deze velden worden ook de meeste dahlia's geteeld.

Worstelen met warmte

De droge, warme zomer deed de dahlia's geen goed. Het Zundertse Corso kampte hier en daar met tekorten, zoals alle corso's in het land worstelden. Maar juist sinds het Zundertse Corso, op 1 september jongstleden, zijn de weergoden de bloemen weer goed gezind. Waar het wit en het paars eerst nog een serieus probleem vormden, staan deze kleuren nu weer in volle bloei.

Duizenden kisten

Volgens Ludo Gommers van de Stichting Bloemencommissie zijn de Zundertse dahliavelden de belangrijkste van Nederland. Als een corso of andersoortig evenement zelf te kort komt, wordt in de regel eerst in Zundert aangeklopt. De klanten komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Spanje, België, Duitsland, Hongarije.

Floralia Nieuwe Niedorp heeft voor deze woensdagmiddag zo'n 1800 kisten dahlia's besteld. Ze halen deze op bij boomkwekerij Richard de Bie. Zo zijn er, tot 12 oktober, ongeveer twee bestellingen per week, die uiteenlopen van 1000 tot 4000 kisten. De prijs per kist staat vast op zo'n zes euro. Bij een overschot of schaarste wordt niet aan de prijs getornd.

Motivatie

Buurtschap Helpt Elkander plukte sinds het Zundertse Corso al één miljoen dahlia's. Markt zit op zo'n 700.000 bloemen. Hier zijn deze dag achttien dames en heren bezig met plukken. Dit zijn voornamelijk gepensioneerden. ,,Vorige week waren dat er nog twee keer zoveel, maar de motivatie neemt na het Corso wel bij de meesten af", meent Huub Kerstens van het buurschap.

Quote Voor het Corso vragen mensen vrij, voor dit toch minstens even belangrij­ke werk niet. Het moet gebeuren Ludo Gommers

,,Voor het Corso vragen mensen vrij, voor dit toch minstens even belangrijke werk niet. Het moet gebeuren, maar het wordt door de buurtschappen niet zo serieus genomen als het Corso zelf", weet Gommers. ,,Terwijl dit gezien zou moeten worden als een echt bedrijf. Als je dit niet serieus neemt, schiet je jezelf én het Corso in de voeten."

