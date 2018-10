Na flinke fik in frietkot wil De Fer (80) weer snel aan de bak: 'Ik sta er zo gère'

Een brandwond op zijn linkerhand, wat rookdeeltjes in z'n bloed. Eigenlijk moest 'De Fer' deze nacht ter controle in het ziekenhuis blijven. ,,Maar ik voel me eigen goed, nergens voor nodig dus.'' De frietboer van het wijd bekende snackkot op het Dr Jan Ingenhouszplein is deze woensdagnamiddag 'gewoon' weer thuis. Hij steekt een sigaar op en vertelt over het persoonlijk drama eerder die middag.