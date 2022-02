Na de kroket van Kees, nu de bavette van Boyd in Bredase Houtmarkt

De horeca in de Bredase Houtmarktpassage? De belangrijkste blikvanger was maar liefst 34 jaar de automatiek van Kees Kroket bij de ingang aan de Ginnekenstraat. En dan was er natuurlijk nog Coffeecorner Rio, die ietwat verscholen bij de andere ingang te vinden was. Beide zaken hebben plaats moet maken bij de renovatie van de passage in 2019. Daar is wel nieuwe horeca voor teruggekomen, die beter past bij het eigentijdse imago van het winkelgebiedje.