Na acht jaar gaat Breda opnieuw preventief fouilleren: wat betekent dat?

Nu, acht jaar later, grijpt zijn opvolger Paul Depla naar dezelfde 'zware’ maatregel. Depla wil op die manier inzicht krijgen in de omvang van het aantal wapens dat in omloop is tijdens een stapavond. De gewelddadige dood van de 28-jarige Bredanaar Berry van Gool afgelopen weekend is voor hem de druppel. Het is het tweede fatale steekincident in het Bredase uitgaansgebied in acht maanden tijd.