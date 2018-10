Na aanvankelijk uitstel nu toch verbouwing van verouderde vrouwenopvang in Breda

Zeven seconden beroemd in film De Dirigent

15:14 BREDA - De voorpremière van film De Dirigent is een minuut of tien op dreef, wanneer beelden verschijnen die zijn opgenomen in het Bredase theater De Avenue. Gespannen rechten we onze rug. Nu kan het komen. Dit is een scène waarin wij figureerden. De camera zwenkt. Ik herken mijn eigen rug. De camera draait nog eens. Daar zijn we. Vol in beeld. Enthousiast stuiteren we op onze stoel in de verder stille Pathé-bioscoop.