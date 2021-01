Na 75 jaar is de Gereformeerde Kerk wat losser in de leer: ‘Het is niet enkel óf de hel óf de hemel’

De gerbera's uit Made gaan de wereld rond: ‘We draaien prima, ondanks, maar ook dankzij corona’

21 januari MADE - Het is kwetsbare handel. Toch slaagt de familie Batist erin jaarlijks 35 miljoen gerbera's te verkopen vanuit de kassen in Made. Juist in coronatijd hebben mensen graag een bloemetje op tafel. ,,We draaien wonderwel. Maar het is hard werken.”