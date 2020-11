Na 3 jaar kan Breda Botanique verder: plan voor grote kas bij Chassékazerne

Met het verlenen van een omgevingsvergunning komt er weer beweging in het al drie jaar oude plan. Projectontwikkelaar Synchroon kwam toen met het plan om het complex, waar tot die tijd Breda’s Museum was gevestigd, te verbouwen. Woningen, een designhotel, horeca en commerciële ruimten zouden worden ondergebracht in het Rijksmonument.

Monumentale status

Dat plan viel al snel in goede aarde bij het college, maar het heeft nog even geduurd voordat er een omgevingsvergunning kon worden afgegeven. Dat komt door de monumentale status van het gebouwd. Daar kan bijvoorbeeld niet zo maar in worden gesloopt.

In april beginnen

Maar nu is de kogel door de kerk. Arie de Vos van Synchroon staat klaar om te beginnen met de verbouwing van de voormalige kazerne. ,,We moeten nog even wachten voordat de vergunning onherroepelijk is, maar dan kunnen we in april beginnen. Dan hebben we nog anderhalf tot twee jaar nodig om het gebouw in een mooie staat te brengen’’, aldus De Vos.

Een beeld van het project Breda Botanique, zoals dat er in de toekomst gaat uitzien. © Synchroon

Hij heeft er begrip voor dat het lang heeft geduurd voordat de vergunning is afgegeven: ,,Dat heeft alles te maken met de zorgvuldigheid waarmee met dit Rijksmonument wordt omgegaan.’’

Tot in detail

Zo denkt ook wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) er over. ,,Het duurt lang, maar het gaat om een Rijksmonument. Dat betekent dat tot in detail wordt uitgezocht of de plannen kloppen. Maar het afgeven van de vergunning is een mijlpaal. Nu staat het spel op de wagen.’’