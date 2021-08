Na 25 jaar is ook het Rat Verlegh een rauwe vesting: ‘Een lelijk stadion, maar wel óns lelijke stadion’

Kletsnatte, koele zomer maar West-Brabantse wijnboeren hopen op prima oogst

10 augustus CHAAM - Anders dan veel Franse collega's hebben de meeste wijnboeren in West-Brabant vooralsnog niet te klagen over de klimaatsextremen. Het is een moeilijk jaar, dat wel. ,,Maar als we na alle nattigheid van de afgelopen maanden nu een droge, warme nazomer krijgen, kan het een heel goed wijnjaar worden", zegt Rudy Schellekens van wijngaard De Linie in Made.