Na 19 jaar uit de schuldhulpverlening: Wim uit Princenhage wil met zijn verhaal mensen hoop geven

Tevreden­heid over Betoverend Breda: ‘De Efteling is ook klein begonnen’

6 januari BREDA - Careltje, de sprookjesfiguur waaraan Betoverend Breda is opgehangen, is sinds zondagavond weer ondergronds. Over een klein jaar moet het ventje weer opduiken, wijzer geworden door de ervaringen van deze eerste keer. ,,We mogen zeker niet ontevreden zijn. En dan zeg ik het erg bescheiden", kijkt Janine Bos van Citymarketing terug.