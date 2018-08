Na 18 jaar komt eindelijk schot in ontwikkeling 50 woningen Heilaarpark

Beroemde kunstenaar maakt in Zundert enorme dah­lia-Van Gogh

27 augustus ZUNDERT - Het is 20.30 uur wanneer in de schemering in de tuin achter het Van GoghHuis in Zundert de Braziliaan Fabio Ghivelder in een 13 meter hoge toren van steigermateriaal klimt. Ghivelder werkt voor Vik Muniz. Zijn landgenoot. Kunstenaar van wereldfaam. Met studio's in New York en Rio de Janeiro.