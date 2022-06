Na 15 jaar verveelt een rondje over de singels Marijn van Dijke nog niet: ‘Maar ik kijk uit naar nieuwe vaarroute’

NVWA stuit in Bredase schuur op 400 liter illegaal middel tegen onkruid

BREDA - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft deze week 400 liter illegale middelen tegen onkruid in beslaggenomen. Het spul stond in een schuur bij een woning in Breda. De eigenaar bood het verboden middel aan via Marktplaats.

17 juni