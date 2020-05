Na 1.600 badgasten gooit Breda zwemplas op slot: ‘Meer kan hier ook echt niet’

Man rijdt met scootmo­biel sloot in in Breda

14:33 BREDA - Een man met een scootmobiel is donderdagmiddag rond 13.45 uur in een brede sloot terechtgekomen. Hij raakte van het fietspad op de Loevesteinstraat in Breda. De man is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.