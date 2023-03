Mysterie opgelost: dit is de langste afstand die je binnen Breda kan afleggen

Kijken we naar de vorm van gemeente Breda dan zien ze dat de langste afstand afgelegd kan worden tussen noord en zuid. Maar om de windstreken west en oost niet te negeren zullen we ook die afstand meenemen.

Langste afstand noord naar zuid

Zoek je op Google Maps het meest noordelijke puntje op, dan vind je die aan de rand van Terheijden. Het meest zuidelijke puntje van Breda ligt net voorbij Hazeldonk. Die afstand, in vogelvlucht, bedraagt 18,48 kilometer. Hoe lang doe je er dan over om die afstand als mens af te leggen?

Langste afstand west naar oost

Breda is een langgerekt gemeente. De langste afstand loopt dus van noord naar zuid. Het meest westelijke punt vind je aan de Liesbosweg. Het uiterste oostelijke puntje ligt aan de Tilburgseweg. Tussen die twee punten ligt de langste afstand van Breda. Die afstand is: 10,79 kilometer. Dat is in vogelvlucht, maar hoe lang doe je er over om die afstand via de grond af te leggen?