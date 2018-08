Muzikanten beginnen creatieve broedplaats in Breda

BREDA - Onder de naam Dock Zuid is in Breda een groep professionele Brabantse muziekmakers bij elkaar gekropen. Zij willen in Breda een creatieve broedplaats beginnen. Daar komen studio's waar muzikanten elkaar inspireren en waar zij volop kunnen experimenteren.

Initiatief is van de Bredase pianist en componist Rogier Telderman. Hij vertelt dat Dock Zuid het oog heeft laten vallen op Klavers-Jansen. De voormalige bedrijfshallen op dat terrein achter de Speelhuislaan, worden omgetoverd tot culturele hotspot.

Kytopia

Dock Zuid wil er studio's bouwen. Muzikanten uit de meest uiteenlopende richtingen kunnen er alleen, maar vooral ook samen, aan de slag gaan. Dat moet leiden tot muzikale kruisbestuivingen. Jazz, dance, klassiek, pop, alles mixt er. Door ook plaats te bieden aan andere takken van de muziekindustrie, als streamdiensten en producers, ontstaat een breed platform voor muziekmakers.

Het doet een beetje denken aan Kytopia in Utrecht, beaamt Telderman. Dat is de creatieve broedplaats van Kyteman in het voormalige pand van popcentrum Tivoli aan de Oude Gracht. Creatieve geesten komen er samen en delen er hun passie voor muziek. Telderman: ,,Aan zo'n broedplaats is ook in Zuid-Nederland behoefte."

Collectief

Dock Zuid bestaat nu al uit een collectief van acht muziekmakers. ,,Maar dat worden er nog meer." Een collectief dat popelt om te beginnen. ,,Het duurt alleen nog wel even voor duidelijk is of en wanneer we de studio's kunnen gaan bouwen." Op dit moment wordt namelijk nog hard nagedacht over de precieze invulling van het Klavers-Jansenterrein. ,,Beslist is er nog niets."

Toch: ,,Kunnen we al wel een beetje starten", zegt Telderman. ,,We mogen ruimtes gebruiken van Podium Bloos." Zo kan het dat Dock Zuid binnenkort al een eerste concert presenteert. Belangrijk: ,,Want het is essentieel te kijken hoe de muziek die we maken overkomt op het publiek."

Podium

Dat zal straks ook gaan gebeuren, zegt hij. ,,Als de studio's er zijn, is een podium heel belangrijk. Een deel van de muziek ontstaat op de planken, is improvisatie." De reactie van het publiek in Breda kan leiden tot aanpassingen voor met het resultaat het land in wordt getrokken.

Vooralsnog blijft de presentatie van Dock Zuid beperkt tot enkele concerten. De eerste is 28 augustus in Podium Bloos. Dan stappen naast Telderman, violist Adam Baldych en cellist Vincent Courtois. ,,We repeteren twee dagen en gaan veel improviseren." Tijdens BredaPhoto is er elke zaterdagmiddag op de Parade een 'No Tech Concert' van Dock Zuid.