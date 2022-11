Muzikant, instrumentenman en schrijver Bram Eigeman (79) was een begrip in Breda

Onderne­mers klaar met overlast Voedsel­bank Et­ten-Leur: ‘Tijd van een goed gesprek is voorbij’

ETTEN-LEUR - Op donderdagmiddag mijden ondernemers in de Florijnstraat 6 A t/m G in Etten-Leur hun bedrijven. Want dan is de Voedselbank open. Dat geeft flinke overlast, zeggen zij. Ook al wordt met man en macht geprobeerd die ‘zo veel mogelijk te beperken’.

6 november