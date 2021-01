Muzikale lichtheid in het Amphia: ‘Je hebt ons een uurtje naar Nirvana gebracht’

BREDA - Onze kijk op ziekenhuizen is het afgelopen jaar drastisch veranderd. Was het eerst een plek waar je in alle anonimiteit heenging voor een medische behandeling, nu zien we het als het front van een oorlog tegen een onzichtbare vijand.

Het personeel werd alleen door de patiënten als helden beschouwd, nu door iedereen.

Het leven in het ziekenhuis wat ooit als normaal werd beschouwd, verdween achter mondkapjes, beschermende kleding en gehaaste medewerkers. Een ziekenhuis is al geen plek van vrolijkheid, corona gaf daar nog een diepere dimensie aan.

In het Bredase Amphia is het al niet anders. Alles ademt de strijd tegen het virus. Toch zijn er weer momenten van lichtheid. Zo waren er de laatste twee vrijdagen pianoconcerten in de hal van het nieuwe ziekenhuis, bij het restaurant.

Hele klus

Patiënten konden er niet persoonlijk bij zijn, maar als we in 2020 iets hebben geleerd, is dat we digitaal ook een hoop kunnen. “Voor alle ruim 570 patiënten op de eenpersoonskamers zijn de concerten live gestreamd", zegt Ilse Pauw van Amphia.

"Het was een hele klus voor onze ict-afdeling om het voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt. Vorige week hoorden we al terug wat een initiatief als dit voor de mensen doet. ‘Je hebt ons een uurtje naar Nirvana gebracht', zo zei iemand het.”

Quote Vanaf de plaatsing kwam er twee keer daags een patiënt in zijn rolstoel naar beneden, nam plaats achter de piano, been op een kruk, en spelen maar

Lichtheid en verstrooiing zijn een steeds belangrijker onderdeel van het Amphia. Zeker in tijden als deze.

Pauw: “Daarbij kunnen we niet zonder de Vrienden van het Amphia, die ons ondersteunen. Vanuit de reguliere zorg is er geen budget voor dit soort zaken, maar zij maken het mogelijk. Sinds kort is er in de passage, zoals we de gang in het ziekenhuis noemen, veel groen. Dat doet iets met mensen. Niet alleen de patiënten, ook ons personeel vaart er wel bij.”

Stad in een stad

Dat geldt ook voor de piano, die intussen symbool staat voor 'beleving' in het Amphia. “Dit is een soort stad in een stad, continu in beweging en ontwikkeling. De piano is als de straatmuzikant. Hij staat er al een paar weken, beschikbaar gesteld door Acustica in Breda. Vanaf de plaatsing kwam er twee keer daags een patiënt in zijn rolstoel naar beneden, nam plaats achter de piano, been op een kruk, en spelen maar.”

,,Daarbij 'speelde' hij ook met de akoestiek van het ziekenhuis. Hij bleek beroeps, en was enorm blij dat hij hier kon blijven oefenen. Ook was er een jongetje van 10, wiens moeder hier lag. Hij speelde twee keer op de piano, en deed dat heel mooi. Met beide keren veel mensen er omheen als dankbaar publiek.”

Quote Dit is zo ongeveer de enige mogelijk­heid om voor een echt publiek te oefenen Yanou Cantineau

Yanou Cantineau is een van de pianisten die deze vrijdagen optrad. "Het levert zo veel reacties op", zegt ze. "Personeel dat blijft staan, briefjes die op de piano worden geplakt met bedankjes. Een mevrouw zei me: 'Ik heb zoveel naars meegemaakt, dit was een mooi moment. Ik heb even kunnen genieten.' De muziek ontroert en leidt af. Dat is mooi.”

Op de piano hangt ook een briefje dat het instrument alleen bespeeld mag worden door geoefende muzikanten, om ergernis te voorkomen. Overigens komt dat wel goed, want docenten als Cantineau sturen hun leerlingen ook naar het Amphia: “Het is zo ongeveer de enige mogelijkheid om voor een echt publiek te oefenen.”