Muzieksmaak kun je niet opdringen

Verkeerson­der­zoek op Zuidelijke Rondweg Breda

10:29 BREDA - Er komt een onderzoek naar de verkeersdrukte op de Zuidelijke Rondweg. Dat meldt de deze week opgerichte belangenvereniging Zuidelijke Rondweg Breda. De gemeente bevestigt dat er in mei of in september geteld wordt en dat er kentekenonderzoek wordt gedaan bij alle op- en afritten.