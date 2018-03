Muziekliefhebber, ondernemer en levensgenieter Dick Benard: 'Mijn mancave is mijn kantoor'

mijn mancaveDe voormalige garage van Dick Benard (57) uit Breda heeft iets van een American diner. In die sfeer van de sixties doet hij van alles, behalve eten.

Muzikant, muziekliefhebber, ondernemer en levensgenieter Dick Benard brengt elke dag 'zeker wel een paar uur' door in zijn honk. De ruimte is dan ook multifunctioneel: er wordt gechild en gewerkt. ,,Mijn mancave is mijn kantoor", zegt Dick, die een verhuisbedrijf heeft. ,,Daarnaast zit ik hier graag met vrienden en ben ik er veel en graag met m'n muziek bezig."

De Exota's

Dat laatste is goed te zien: verspreid door de ruimte hangen, liggen en staan twee dozijn gitaren. ,,Maar die zijn vooral ter decoratie. Ik speel hooguit af en toe op die ene groene daar." Dick is namelijk toetsenist. Met zijn band De Exota's houdt hij in de ruimte geregeld jamsessies.

Quote Ik hou van de industriële vormgeving die daar bij hoort. Ik voel me daar prettig bij Dick Benard

De grote, ronde wandkast doet, in combinatie met het geblokte behang erachter, in de verte denken aan het testbeeld van vroeger. De inhoud van de opvallende kast is een bonte verzameling van hebbedingen; op de schappen staan vintage transistorradio's, miniatuur auto's miniatuur gitaren en andere op schaal nagemaakte muziekinstrumenten.

,,Ik ben liefhebber van de muziek uit de jaren 50 en 60. En ik hou van de industriële vormgeving die daar bij hoort. Ik voel me daar prettig bij", zegt Dick, ,,maar ik sta wel met beide benen in deze tijd, hoor."

Verzamelen

De aankleding van zijn mancave lijkt het resultaat van jarenlang grondig verzamelen, maar niets is minder waar. Dick heeft het in een jaar tijd bij elkaar gezocht. Voorheen was zijn honk ook al een hobbyruimte, maar toen voor een andere hobby. ,,Dit was vroeger gewoon een garage. Ik heb lang oude auto's gerestaureerd, maar daar ben ik mee gestopt."

Quote Een groot deel van wat je hier ziet komt van Marktplaats. Het is ongelooflijk wat je daar allemaal kunt vinden Dick Benard

Als eigenaar van een verhuisbedrijf loopt Benard nogal eens tegen een buitenkansje aan voor wat betreft meubels, lampen of andere huisraad. ,,Maar een groot deel van wat je hier ziet komt gewoon van Marktplaats. Het is ongelooflijk wat je daar allemaal kunt vinden als je er even voor gaat zitten."

Bingokast

In een hoek staat iets wat lijkt op een flipperkast. ,,Het is een bingokast uit 1953", zegt Dick. ,,Kijk maar, geen flippers."

De mancave mag dan al rijk gevuld zijn, de eigenaar heeft toch nog een wens. ,,Ik zou nog graag een jukebox willen hebben. Ik heb er ooit eentje gehad, maar die heb ik op enig moment weggedaan. Nu zou ik er hier heel graag weer eentje zetten."

Verder is de ruimte helemaal af. ,,Het is hier gewoon prettig."