Muzieklerares mag na ziekte niet meer terugkeren op Stedelijk Gymnasium

BREDA - Een voormalige muzieklerares van het Stedelijk Gymnasium in Breda heeft het kort geding dat ze per 1 augustus mag terugkeren in een andere functie verloren. De rechter vindt dat onderwijsorganisatie Curio, waaronder het gymnasium valt, voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er vanwege een reorganisatie geen andere functie voor haar beschikbaar is.

De lerares is drie jaar geleden ziek geworden en niet meer in staat haar reguliere baan te vervullen. Ze kan niet langdurig praten, zingen of blaasinstrumenten bespelen. Een paar maanden geleden heeft ze een operatie ondergaan en sindsdien is er verbetering opgetreden in haar gezondheidssituatie.

Ook verwacht ze met stemondersteuning, bijvoorbeeld met een microfoon, wel langdurig te kunnen praten. Reden dat ze nu als beleidsadviseur onderwijs, jaarlaagcoördinator of in een andere passende, onderwijsondersteunende functie wil terugkeren.

Ze verwijt Curio de afgelopen jaren te weinig te hebben gedaan om haar te laten re-integreren in een andere functie. De rechter stelt in zijn oordeel dat niet is gebleken dat de onderwijsorganisatie voldoende heeft gedaan om de docent te laten herintreden.

Vacaturestop bij Curio

Maar dat op zich is onvoldoende in zijn ogen om te oordelen dat een taak als beleidsadviseur onderwijs of jaarlaagcoördinator ‘beschikbaar en passend’ is. Per 3 februari geldt er namelijk een vacaturestop bij Curio en verdwijnen de nodige banen bij de onderwijsondersteunende afdelingen.

Drie dagen na de zitting bevestigde de bestuursvoorzitter van Curio dat nog in een interview met deze krant, maar benadrukte hij dat er geen sprake is van financiële problemen bij de onderwijsreus waar 400 mbo-opleidingen en 8 vmbo-scholen onder vallen.