Muur onder spoorviaduct als herinnering aan broer Vincent van Gogh

Eis zes jaar cel voor schietpar­tij aan Schelde­straat Breda

16:29 BREDA - Tegen de 29-jarige Sia T. uit Rotterdam is dinsdag in de rechtbank in Breda zes jaar cel geëist. Hij zou op 26 juni vorig jaar een man uit Roosendaal in de buik hebben geschoten bij het voetbalveldje aan de Scheldestraat in Breda.