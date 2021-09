Musical Zodiac langer in Bredase Koepel

Groenbewust Bredase regisseur Ton van Zantvoort volgt duurzame vernieu­wers in nieuwe docu

22 september BREDA - Met zijn films, de kijkers aan het denken zetten over de wereld waarin we leven: het is de missie van de Bredase regisseur Ton van Zantvoort. Momenteel volgt hij twee jonge, ambitieuze ontwerpers die met hun ideeën en producten grote milieuproblemen het hoofd proberen te bieden. Zijn documentaire A Wolrd to Shape verschijnt in de zomer van 2022.