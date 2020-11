Music Minded Breda trekt alles uit de kast om lokale pop- en rockscene in leven te houden

,,Het is geen leuke tijd, dus we dachten: laten we eens kijken wat we kunnen mobiliseren’’, zegt Leo van Lieshout, een van de gezichten achter Music Minded Breda. Het idee is samenwerken en het delen van kennis en kunde. Als het even meezit ook na de coronacrisis. ,,Want ook als er geen corona is, voelen veel bands de behoefte om informatie te halen en te delen. Het moet een duurzame samenwerking worden’’, zegt Van Lieshout.