Museum Van Gogh in oude Rabobank Zundert

ZUNDERT - Met een paar relatief kleine aanpassingen, die de gemeente niets kosten, is de oude Rabobank in Zundert om te bouwen tot nieuwe, grote Van GoghGalerie.

Dat meldde directeur Ron Dirven van het Van GoghHuis vorige week tijdens de politieke Rondevergadering.

Herbestemming

De oude Rabobank in Zundert staat leeg. Eigenaar is de gemeente Zundert. Die denkt al een tijdje na over herbestemming.

Volgens de verschillende Van Goghstichtingen in Zundert biedt het pand een perfecte oplossing voor een ambitie die al leeft sinds de oprichting van het Van GoghHuis in 2008.

Internationaal publiek

Toen al was duidelijk dat Zundert met een museum naast het Van GoghHuis een bovenregionale uitstraling krijgt die niet alleen interessant is voor een (inter)nationaal publiek, maar ook voor landelijke financiële steun.

Er is in de loop der jaren al gekeken naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld nieuwbouw. Nu is duidelijk: herbestemming van de oude Rabobank tot museum is niet alleen het meest betaalbaar, maar ook het meest ideaal.

Historische locatie

Volledig scherm Het beeld dat Ossip Zadkine voor Zundert maakte van Vincent en Theo van Gogh © Jan Stads/Pix4Profs De locatie is perfect. Bij de entree van het dorp. Naast het Van Goghkerkje, de oude kosterswoning en grenzend aan het Van Goghplein met het beeld van Zadkine.

Met het nabijgelegen Van GoghHuis (en bijbehorende tuin) op de plek waar Vincent werd geboren, is zo een Van Goghkwartier te realiseren dat een behoorlijke toeristische trekpleister kan zijn.

Jaren zestig

Het gebouw zelf krijgt na renovatie de architectuur terug van de jaren zestig die de laatste tijd groeit in populariteit. Als de jaren tachtig-aanbouw wordt gesloopt is er bovendien een (groene) doorkijk naar het Van Goghkerkje.

In het kader van Van Gogh Brabant zijn afspraken gemaakt waar Nuenen en Etten-Leur al voortvarend mee aan de slag zijn gegaan. Voor Zundert is het de bedoeling dat het huidige Van GoghHuis wordt ingericht als erfgoedlocatie.

Bibliotheek

Dat betekent dat er weinig ruimte in Zundert overblijft voor exposities van de collectie van het Van GoghHuis. Die bestaat grotendeels uit werk dat hedendaagse kunstenaars als artist-in-residence in Zundert maakten. De collectie wordt hoog gewaardeerd, is gewild, groeit, wordt al getoond in Breda en Tilburg en heeft de belangstelling van het Van Goghmuseum in Amsterdam.

Kiest Zundert voor het museum, dan is er, aldus Dirven, ook ruimte voor exposities van bijvoorbeeld het corso of de Weeghreyse. Er is zelfs plek voor een bibliotheek. En dat: ,,Kost Zundert niets.” Want voor de 1,5 miljoen euro die de verbouwing kost: ,,Kunnen wij andere geldstromen aanboren", aldus Dirven.