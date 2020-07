Muizenoverlast bij de Middenlaan

BREDA - Bewoners in de omgeving van de Middenlaan hebben last van muizen. Sinds er aan de Nijverheidssingel gewerkt wordt aan de aanleg van stadsverwarming is de overlast toegenomen.

,,Er hebben hier altijd muizen gezeten, omdat mensen afval naast de container zetten", zegt een bewoner die anoniem wil blijven. ,,De muizen zag je op straat, maar sinds de stadsverwarming wordt aangelegd, vluchten ze de appartementen in.”

Berging vol muizenlijkjes

Joost Stallen had nooit last van muizen, maar sinds zijn hond is overleden, komen de diertjes naar binnen. ,,Ik heb zes muizenvallen geplaatst en heb er vier gevangen. Er zitten er meer, maar die zijn te slim voor de vallen.” Stallen heeft alle voedsel in afgesloten plastic bakken zitten. ,,Toch blijven ze komen.” Een klacht heeft hij niet ingediend. ,,Nee de berging ligt beneden vol muizenlijkjes. Dat ziet de woningbouwvereniging toch ook?”

Ik hoor niets terug van Mooiland

Bij Mooiland, de woningcorporatie van het complex was vrijdag niemand bereikbaar voor uitleg. Dat stoort bewoonster Kim Houben. ,,Ik heb een melding gedaan bij Mooiland, maar hoor niets meer terug. Bij ons liepen er muizen door de kamer. Ik heb al voor 300 euro aan bestrijding uitgegeven. De woningbouwvereniging weet wie er allemaal afval dumpen, want er hangen overal camera's in het complex. Ze mogen wel eens beter handhaven, vind ik.”

Werk aan stadsverwarming verstoort muizennesten

De gemeente bevestigt dat er meldingen zijn binnengekomen. ,,Maar niet meer dan normaal", zegt de gemeentewoordvoerder. ,,Er is overlast, maar het is beslist geen plaag. Wij denken dat de oorzaak inderdaad bij de werkzaamheden ligt. Door de trillingen worden de muizennesten verstoord. Daardoor vluchten de dieren de woningen in. Als mensen er behoefte aan hebben, kan de gemeente een dierplaagspecialist sturen.”