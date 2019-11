Mountainbiker komt ten val middenin bos, per ambulance naar ziekenhuis

Drie personen met mes gepakt in binnenstad Breda: ‘Waarom überhaupt op stap met een wapen?’

11:51 BREDA - In de binnenstad van Breda zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie personen beboet omdat zij met een mes op zak op pad waren. Sinds een aantal weken is een deel van de Bredase binnenstad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In het kader daarvan vinden geregeld controles plaats.