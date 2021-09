Motorrijdster zwaargewond bij botsing met auto in Achtmaal

CDA’er Aarts in Zundertse raad, Paulussen geeft zetel op: ‘Ik miste het teamgevoel’

24 september ZUNDERT - Gert-Jan Paulussen uit Zundert is per direct gestopt als raadslid voor het CDA in zijn gemeente. Hij voelde zich al langere tijd niet meer op zijn plek binnen de fractie. Zijn vrijgekomen zetel in de gemeenteraad wordt opgevuld door Jacqueline Aarts (47) uit Rijsbergen.