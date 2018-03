Motorrijders rijden met 147 kilometer per uur over 60-kilometerweg

Brandweer verwijdert raam slaapkamer in Prinsenbeek om bewoner naar ziekenhuis te kunnen brengen

21:18 PRINSENBEEK - In een woning in Prinsenbeek heeft de brandweer dinsdagmiddag een raam verwijderd. De brandweer deed dit omdat in de woning iemand aanwezig was die dringend medische hulp nodig had, maar niet per brancard via de smalle trap naar beneden kon.