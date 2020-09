Motorrijders die A16 onveilig maakten opgepakt, politie heeft derde verdachte op de radar

Politie krijgt tientallen tips over racende motorrij­ders

25 augustus De politie heeft tientallen tips binnengekregen over racende motorrijders op de A16. In een video die onlangs opdook op internet is te zien dat zij met hoge snelheden in 11 minuten van Breda naar Rotterdam rijden. Onderweg wordt ander verkeer links en rechts ingehaald.