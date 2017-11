Motorrijder zwaargewond bij ongeluk op Ruitersboslaan in Breda

Opmerkelijk: scooter hangt ondersteboven op hekwerk in Breda

8:22 BREDA - Een opmerkelijk tafereel in Breda vrijdagavond. Wijkagent Dorien van den Boogaart trof daar namelijk een scooter aan die ondersteboven op een hekwerk in een brandgang hing. Dat laat ze weten via Instagram.