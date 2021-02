Motorrijder rijdt met 157 km/u over de A16 bij Breda, rijbewijs is ingevorderd

De groenste scholen vind je in Breda

10:02 BREDA - Basisscholieren in Breda kunnen hun hart ophalen: vrijwel nergens anders in het land is de omgeving groener dan rond hun school. Dat blijkt uit landelijk onderzoek met luchtfoto’s van de Stichting Nationale Boomfeestdag. En hoe groener, hoe gezonder voor de kinderen.