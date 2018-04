Motorrijder rijdt 70 kilometer te hard op Emerparklaan in Breda, politie vordert rijbewijs in

Broodjeske­ten Subway breidt uit in Breda en gaat naar Radio Beurs-pand

14:47 BREDA - Subway gaat flink uitbreiden in Breda. De internationale franchiseketen heeft nu vier broodjeszaken in Breda. Daar komen er waarschijnlijk een of twee bij. Bovendien verhuist de Subway-vestiging aan de Houtmarkt naar een veel groter pand aan de Karnemelkstraat.